Keur Gui persiste et signe : "Yeufou thiay-thiay soko défé saï-saï nga"

Kilifeu et Thiat étaient l'invité de l'émission "Sen Talk Show" sur le Sen TV mardi soir. Les deux rappeurs du groupe Keur Gui ont assumé leurs propos dans le clip et lancé de nouvelles piques au Président Macky Sall et son régime. Regardez !