Keur Massar : Deux filles du député-maire Moustapha Mbengue portées disparues

Deux filles de Moustapha Mbengue, député-maire du département de Keur Massar, banlieue dakaroise, sont portées disparues. Âgées entre 5 et 6 ans, Anta et Marame, n’ont donné aucune nouvelle d’elles depuis lundi soir aux environs de 18 heures.



Selon la Rfm qui donne l’information, la famille Mbengue préfère parler « d’enlèvement » et non de disparition. Mieux, elle accuse une dame de « teint clair » qui venait souvent demander de l’aide au maire.



Les deux fillettes auraient été enlevées dans leur domicile sis au village Aladji Paté de Keur Massar. Une enquête est ouverte par la gendarmerie suite à une plainte de la famille.