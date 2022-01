Keur Massar Nord: battue par Adama Sarr de YAW, Aminata Assome Diatta veut saisir la justice

Contrairement à ce que soutenaient les proches du ministre du Commerce et candidate de Bby à Keur Massar Nord qui jubilaient et clamaient la victoire de leur leader, Aminata Assome Diatta a été bien battue. Selon les résultats officiels, c'est Adama Sarr de la coalition Yewi Askan Wi qui remporte le scrutin dans cette nouvelle commune avec 7 274 voix. De son côté Aminata Assome Diatta a obtenu 6 808 voix. Une différence de plus 466 voix.



Cependant, la candidate de BBY rejette la victoire de l’opposition et estime que le scrutin ne s’est pas déroulé dans les règles de l’art dans sa commune de Keur Massar nord. Par ailleurs, elle a soulevé un certain nombre « d’irrégularités » dans le but d’introduire un recours devant la justice. « La coalition Benno Bokk Yaakaar de Keur Massar Nord a pris part aux élections municipales du 23 janvier 2022. De nombreuses irrégularités ont été observées par la coalition Benno Bokk Yaakaar de Keur Massar Nord au niveau de sept centres de vote : Unité 11 des Parcelles assainies, Boune, 11 bis (unité 9), zone de recasement, unités 14, 15 et 5 », renseigne le communiqué de presse de Benno Bokk Yakaar de Keur Massar Nord.



Ces différentes irrégularités, selon Assome Diatta et Cie, sont le fait de confusion des bulletins de la candidate de Benno Bokk Yaakaar de Keur Massar Nord avec celle du candidat de Benno Bokk Yaakaar au niveau du département. Assome Diatta et ses partisans dénoncent également l’absence de président de bureau de vote.