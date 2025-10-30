Keur Massar : démantèlement d’un réseau d’escroquerie lié à Qnet, quatre (4) individus arrêtés

La Brigade de Recherches de Keur Massar a mené, le mardi 28 octobre 2025, une opération qui a permis le démantèlement d’un réseau d’escroquerie opérant sous la couverture de la structure dénommée « Qnet Infinity Millenials », basée à Keur Massar.





Selon les résultats de l’enquête, « les responsables de cette structure utilisaient une plateforme en ligne pour appâter leurs victimes, principalement des étrangers, à travers de fausses offres d’emploi au sein d’entreprises fictives. Ces offres étaient conditionnées par le versement de sommes d’argent comprises entre 600 000 et 900 000 francs CFA. »





Les nouveaux adhérents étaient ensuite contraints d’effectuer d’autres dépenses sous divers prétextes, notamment pour l’achat de produits tels que Sipandant, Café Olé ou Bio Disque.





L’opération de la Brigade de Recherches s’est soldée par l’interpellation de quatre (4) individus, présentés comme les présumés leaders du réseau.

