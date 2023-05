Keur Massar : plusieurs bus de Dakar Dem Dikk incendiés

Dakar Dem Dikk, compagnie nationale de transport paie encore le plus lourd tribu. Plusieurs bus (près d'une trentaine) garés au niveau du dépôt de Keur Massar, dans le banlieue de Dakar, ont été incendiés par des manifestants.



Ces manifestations ont éclaté ce lundi matin à Ziguinchor, fief de l'opposant Ousmane Sonko. Son procès pour viol et menace de mort l'opposant à Adji Sarr est prévu demain devant la chambre criminelle. Ces militants ont barricadé sa maison pour disent-ils empêcher son arrestation. On dénombre 3 morts dont un à Dakar où l'on signale aussi de violentes manifestations dans plusieurs quartiers.



Selon les informations de la Rfm, les forces de l'ordre n'iront pas chercher Ousmane Sonko à Ziguinchor. Si l'opposant ne se présente pas à son procès demain mardi 16 mai, il sera jugé par contumace.