Keur Massar : un apprenti chauffeur trouvé mort avec des blessures au ventre et au visage

Une sombre affaire a secoué le quartier Santa Yalla 2 dans la commune de Keur Massar sud. Dans la nuit du samedi 30 décembre 2023, le corps sans vie d'un apprenti-chauffeur a été découvert, dans des conditions tragiques.



Le défunt, identifié plus tard comme étant D. M., surnommé familièrement « Dar » dans le milieu des apprentis-chauffeurs, présentait des blessures, dont une large entaille au visage et une plaie béante à l'abdomen. L’Observateur relate que son identification n'a été possible qu'avec l'arrivée de son oncle sur les lieux du drame.



Les gendarmes de Keur-Massar ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur ce décès. Les constats d'usage ont été effectués et des indices ont été recueillis sur la scène du crime. Les riverains du quartier et les collègues du défunt ont été entendus par les enquêteurs, dans l'espoir d'obtenir des informations cruciales sur les circonstances exactes de ce drame.



Les résultats de l'autopsie sont attendus par les enquêteurs avant de libérer le corps du défunt à sa famille.