Keur Massar : un mari jaloux débarque avec une machette chez le collègue de sa femme

L'affaire entre El Hadji Mbaye Diallo, conducteur de grue, et son collègue de travail, cadre dans un ministère, a défrayé la chronique. Tout a commencé lorsque la femme d'El Hadji Mbaye Diallo, cadre dans le même ministère, est partie en mission en Italie accompagnée de ce collègue. Ce dernier avait proposé de les déposer à l'Aéroport le jour du départ.



Après avoir constaté que sa femme n'était pas de retour à la date prévue, El Hadji Mbaye Diallo a commencé à nourrir des soupçons envers le collègue qui avait voyagé avec elle. L'absence de sa femme a alimenté sa jalousie et, ne trouvant pas de traces d'elle à l'Aéroport le jour de son retour présumé, il s'est rendu au domicile de ce collègue pour obtenir des informations. La situation a dégénéré en échanges téléphoniques houleux, devenant de plus en plus violents avec des injures, des menaces et des accusations de tromperie.



D’après L’Observateur, la situation a pris une tournure dramatique lorsque El Hadji Mbaye Diallo s'est rendu chez le collègue de sa femme, armé d'une machette, proférant des menaces et des insultes. La Brigade de recherches a été alertée et le mari jaloux a été arrêté.



Lors du procès, bien que les preuves matérielles et les témoignages confirmaient les faits, El Hadji Mbaye Diallo a nié les accusations portées contre lui. Le tribunal, l’a condamné à six (6) mois de prison avec sursis et à verser 1 million de francs CFA en réparation du préjudice moral subi par la partie civile.