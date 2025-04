Keur Massar : une adolescente tuée par un étudiant sans permis, la famille tente d’étouffer l’affaire

Le tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue dakaroise), a rendu son verdict dans l’affaire tragique ayant coûté la vie à F. Samb, une adolescente de 15 ans, percutée mortellement le 5 avril dernier à Keur Massar Sud. Le jeune conducteur, M. M. Dieng, 21 ans, sans permis, et les membres de sa famille, ainsi que le père de la victime, ont tous été condamnés à six mois de prison avec sursis pour « entrave à l’administration de la justice. »



D’après L’Observateur, le drame s’est produit vers 20h45, dans le quartier d’Aïnoumady (Keur Massar). F. Samb, élève dans une école coranique, venait de terminer une course lorsqu’elle a été violemment renversée devant son domicile. Le véhicule était conduit par son voisin, un étudiant de 21 ans, qui ne possédait pas de permis. Selon le journal, la jeune fille s’est retrouvée la tête coincée sous la roue arrière gauche de la voiture.



Alerté par les cris, son père, I. Samb, est sorti précipitamment, a porté sa fille sur son dos et, avec l’aide du frère du conducteur, un contrôleur aérien et l’a transportée en urgence dans une clinique locale. Malgré les soins rapides, Fatim a succombé à ses blessures peu après son admission.



Toutefois, les deux familles, proches depuis plusieurs décennies, ont tenté d’étouffer l’affaire. Réunies dans les locaux de la clinique, elles ont convenu de faire passer le grand frère pour le conducteur, afin de préserver l’avenir du jeune étudiant. Cette version a été remise en cause par un voisin témoin de la scène, qui a alerté les autorités. Une enquête a rapidement été ouverte, révélant la tentative de dissimulation orchestrée de concert par les deux familles.



Lors de l'audience, les avocats de la défense ont plaidé la panique, l’intention de sauver une vie et les liens anciens entre les familles comme facteurs atténuants. Le père de la jeune fille a reconnu avoir participé à la manœuvre et retiré sa plainte civile par respect pour cette amitié de longue date, tout en exprimant la douleur immense de la perte de sa fille.



De son côté, le parquet a retenu « l’homicide involontaire » contre l’étudiant M. M. Dieng, et « l’entrave à l’administration de la justice » contre tous les autres prévenus, dont le père de la victime. Tous les protagonistes ont ainsi écopé de six mois de prison avec sursis.