Keur Mbaye Fall : Onze blocs de chanvre indien saisis dans un véhicule abandonné par des dealers

Onze blocs de chanvre indien dissimulés dans un sac, soit 11 kilos, ont été saisis dans un véhicule, qui a été abandonné dans les rues de Keur Mbaye Fall par trois trafiquants de l’herbe prohibée. Ces derniers ont réussi à s’échapper lorsqu’ils ont identifié la patrouille de la police.



Les faits ont eu lieu samedi dernier vers 18 heures. Les agents de terrain du commissariat lancent la traque aux malfaiteurs dans leur secteur et tombent sur un véhicule en stationnement aux allures suspects.



Les policiers soupçonnant la présence d’individus malintentionnés dans la bagnole, garent leur fougon à l’écart et effectuent une patrouille pédestre.

Ils sonnent l’alerte et engagent une folle course-poursuite avec les suspects, qui se dispersent dans les labyrinthes du quartier et parviennent à semer les flics patrouilles.



N’ayant pu rattraper les suspects, les policiers reviennent sur leurs pas, fouillent e véhicule abandonné par ceux-ci et découvert un gros sac planqué à l’intérieur. Ils l’ouvrent et tombent sur onze blocs de chanvre indien, soit 11 kilos, qu'ils ont saisi.



Une enquête est ouverte pour appréhender les trafiquants dealers en fuite.