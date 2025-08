Keur Mbaye Fall : un jeune interpellé pour tentative de meurtre

Le Commissariat d’arrondissement de Zac Mbao a procédé à l’arrestation d’un individu le 5 août 2025 pour tentative de meurtre et détention de produits cellulosiques, suite à une altercation ayant entraîné une Incapacité Totale de Travail (ITT) de 15 jours pour la victime.



Selon la Police nationale, l'arrestation a eu lieu suite à une mission de sécurisation. Des policiers ont découvert un attroupement rue 10 de Keur Mbaye Fall. Ils ont appris que deux jeunes venaient de se battre et que l'un d'eux avait poignardé l'autre à la poitrine avec un couteau.



La victime, évacuée en urgence au poste de santé de Sicap Mbao, a ensuite été transférée à l’hôpital de Pikine (camp Thiaroye).



L'agresseur, qui avait pris la fuite, a été interpellé quelques minutes plus tard et conduit au poste.



Interrogé, le mis en cause, sous l’emprise de produits cellulosiques (une bouteille de diluant a été retrouvée sur lui), a reconnu les faits. Il a expliqué qu'il a poignardé la victime alors qu'il tentait de se libérer de son emprise. La victime voulait l'empêcher de se battre avec un autre homme.



D’après les services de la police, l'individu a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre et détention de produit cellulosique.



L’enquête suit son cours pour faire toute la lumière sur cette affaire.