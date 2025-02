Keur Moussa : un baron de la drogue tombe après plusieurs mois de cavale

En fuite depuis novembre dernier après l’arrestation de plusieurs membres de sa bande en possession d’une tonne de chanvre indien, M.B., chef présumé d’un réseau de trafic de drogue, a été interpellé jeudi dernier, au village de Keur Ségua, dans la commune de Keur Moussa (Kayar).



L’opération a été menée par les éléments de la Brigade de gendarmerie de la Zone franche de Dakar, mettant ainsi fin à la cavale de M.B., activement recherché depuis trois mois. Ce réseau, spécialisé dans la commercialisation de chanvre indien, ravitaillait une grande partie des détaillants de la région de Dakar en utilisant des pirogues pour convoyer la marchandise depuis la région Sud du pays, informe L'Observateur.



Selon des sources du journal, les trafiquants embarquaient de fortes quantités de drogue à bord de pirogues, profitant de la nuit pour accoster discrètement aux quais de Petit Mbao et Sendou. La marchandise était ensuite transportée par des véhicules jusqu’à un dépôt situé à Diamniadio.



Grâce à des renseignements précis sur l’itinéraire du réseau, les gendarmes se sont positionnés près du quai de Petit Mbao. Lors d’une interception, ils ont saisi 800 kilogrammes de chanvre indien dans deux véhicules, dont l’un était conduit par un supposé militaire. Une perquisition au dépôt a permis de découvrir 400 kilogrammes supplémentaires et d’arrêter un troisième complice.



M.B., informé des arrestations, s’était alors volatilisé. Il a finalement été appréhendé jeudi dernier et déféré au parquet de Dakar, bouclant ainsi l’enquête sur ce réseau bien structuré, conclu le journal.