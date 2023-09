Khady Ndiaye égorgée à Keur Mbaye Fall : arrêté, le présumé meurtrier passe aux aveux

Entré en cavale depuis six jours, après avoir égorgé son ex copine Khady Ndiaye à la suite d’une altercation, le mécanicien Ibrahima Camara dit «Papa Moto» est tombé vendredi. Il a été arrêté à Daga-Daour, un village de la commune de Kahone (Kaolack). Il a été remis au commissariat de Zac-Mbao, informe le journal L’Observateur.



«Papa Moto» s’est présenté aux policiers en mécanicien-moto de profession établi à Petit-Mbao. D’après L’Observateur, qui donne l’information, Papa Moto avoue avoir tué Khady Ndiaye. Cependant, il a précisé qu’il n’a pas prémédité son crime et qu’il n’avait pas l’intention d’attenter la vie de Khady.



Il explique qu’il avait rendu visite à Khady Ndiaye chez elle à Keur Mbaye Fall. Alors qu’il était seul, une dispute a éclaté. C’est ainsi qu’il s’est emparé d’un couteau trouvé sur place pour l’égorger. « Papa Moto » précise n’avoir pas aussitôt quitté les lieux. L’arme sera retrouvée sur place et mise sous scellée par la police qui procédait aux constats d’usage.



Au terme de son audition, Ibrahima Camara a été placé en garde à vue pour meurtre.