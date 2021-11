Khalifa Sall dit obtenir l’assurance que Sonko, Barth et Gackou vont être libérés incessamment

Devant le Camp Abdou Diassé où il est venu s’enquérir de la situation de ces camarades Ousmane Sonko, Barthélémy Dias et Malick Gackou, arrêtés en début d’après-midi, Khalifa Sall indique avoir a tenu des assurances des autorités policières que les opposants vont être libérés dans les prochaines heures.



« Nous avons eu les assurances qu’ils (Sonko, Barth et Gackou ) sont bien traités et qu’il n’y a d’autres perspectives que leur libération prochaine. Alors nous demandons aux uns et aux autres de rentrer pour que le processus se déroule normalement », a-t-il affirmé devant une foule de journalistes plantés devant ledit Camp.



Interpellé sur une probable auto-saisine du procureur pour maintenir Sonko et Cie dans les liens de la détention, Khalifa Sall parle de rumeur infondée et d’imagination fertile des gens.