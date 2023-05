Khloe Kardashian dévoile enfin le prénom de son fils, neuf mois après sa naissance

Et il semblerait que la trame a été respectée. Le petit garçon, âgé de 10 mois, a été prénommé Tatum Robert, selon le journal américain. “La question était de savoir s’il fallait l’appeler Tatum Robert ou Robert Tatum. Certains membres de la famille préféraient Robert, parce que ce prénom rend hommage à son père ainsi qu’à son frère Rob”. Le père de Khloé, Robert Kardashian, est décédé d’un cancer de l’œsophage en 2003.



“Kris [Jenner], en particulier, voulait que le bébé s’appelle Robert et a orienté Khloé dans ce sens. Il a fallu un peu de temps à Khloé pour choisir le prénom, mais elle a finalement opté pour Tatum Robert, qui s’inscrit dans la lignée des prénoms de Tristan et True.”



En juillet 2022, Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont annoncé qu’ils attendaient un deuxième enfant. Cette fois-ci par l’intermédiaire d’une mère porteuse. “Nous pouvons confirmer que True aura un frère ou une sœur qui a été conçu en novembre”, avait déclaré un porte-parole à l’époque.



En janvier 2022, la star de la téléréalité a mis fin à leur relation après une nouvelle tromperie de Tristan. Dans leur émission de télé-réalité “The Kardashians”, Khloé a découvert que soon ex avait eu un enfant avec une autre femme. La mère porteuse était déjà enceinte à l’époque.



Khloé avait déjà laissé sous-entendre qu’elle opterait pour un prénom commençant par la lettre “T” pour s’accorder avec le nom de sa petite fille, True, 5 ans. “Elle voulait un prénom original, mais pas trop non plus. De plus, le nom devait correspondre au thème du ‘T’”, a déclaré une source au US Sun.