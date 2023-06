Khloé Kardashian se confie sur sa relation avec son ex Tristan Thompson

UNE NOUVELLE RELATION

Khloé Kardashian et Tristan Thompson ont vécu une histoire d’amour tumultueuse. Après plusieurs séparations au cours des dernières années, les deux stars s’étaient données une nouvelle chance en 2021. En fin d’année, le couple a même décidé d’avoir un second enfant ensemble par mère porteuse. Un petit garçon prénommé Tatum qui est né durant l’été 2022 . Malheureusement, avant la naissance de leur bébé, une nouvelle infidélité du basketteur a éclaté au grand jour et ce dernier a révélé avoir eu un enfant avec une autre femme entre temps. Malgré cette trahison, Khloé Kardashian semble toujours très proche de Tristan Thompson, au point que de nombreux médias ont soupçonné qu’ils étaient à nouveau ensemble Ce jeudi 9 juin, dans le nouvel épisode de « The Kardashians », disponible sur Disney +, la star de téléréalité a évoqué sa relation avec le basketteur. Khloé Kardashian a affirmé être passé au-dessus de la trahison de son ex pour ses enfants : « Tristan et moi, nous nous sommes toujours très bien entendus. Lui et moi avons une grande relation d'amitié. Nous nous entendons bien, et pour mes enfants, je mettrais tout de côté. Ce qui est fait est fait, alors pourquoi est-ce que je m'accrocherais encore à ce qui s'est passé ? »La fondatrice de Good American a également confié avoir posé des limites avec Tristan Thompson : « Personne ne vient se détendre ici s'il n'y a pas d'enfants. Il s'agit toujours des enfants et c'est ce que c'est. Mais nous ne traînons pas seuls », explique-t-elle. Elle assure aussi qu’elle ne se remettra jamais en couple avec le basketteur et qu’elle fait tout pour qu’il ne s’imagine rien : « Je suis très brève et douce, et je m'assure qu'il sait que tout tourne autour des enfants. Je ne peux pas laisser ces vieilles habitudes revenir facilement dans ma vie. Ce n'est pas ce que je veux. »