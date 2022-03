Kidira : voulant rejoindre Dakar pour mendier, 43 Nigériens dont 30 mineurs arrêtés

Un vaste réseau de trafic de migrants a été démantelé à Kidira, dans le département de Bakel, région de Tambacounda. Quarante-trois (43) Nigériens dont 30 mineures de moins de 15 ans et une femme âgée de 64 ans, en partance pour Dakar, pour faire la mendicité, ont été arrêtés. Les cinq (5) convoyeurs ont été déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt.



Il s’agit de Asmi Amichou, Noura, Pariou, Mourtalla Abdoul, Siradia Abou, et Youssouf Siyébou. Par l’entremise d’un couple nigérien établi à Dakar, ils avaient déjà loué une maison à Dakar où ils devaient loger ses candidats et candidates déjà recrutés.



Selon L’Observateur, parmi les 43 Nigériens arrêtés, certains avaient versé un montant de 100.000 F Cfa et d’autres 150.000 F Cfa pour partir à Dakar par la voie terrestre.



Les 5 convoyeurs ont été condamnés à 2 ans de prison dont 6 mois ferme pour les faits de trafic de migrants et tentative d'exploitation à la mendicité, en sus d'une amende de 500 000 F Cfa qu'ils devront verser dans les caisses du Trésor public.