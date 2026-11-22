Les services de sauvetage en mer espagnols (Salvamento Marítimo) et la Garde civile ont escorté deux pirogues transportant 157 migrants jusqu’au port de La Restinga, sur l’île d’El Hierro, ce dimanche 22 novembre 2026, rapporte la Radio Télévision Canaries. Les équipes d’urgence ont également localisé une troisième embarcation au large des côtes d’El Hierro, sans précision sur le nombre de passagers ni sur l’opération de secours.



La première embarcation a débarqué 74 ressortissants sénégalais et guinéens, dont cinq femmes et trois mineurs. Les passagers ont indiqué aux secours de La Restinga qu’ils ont quitté Thiès, au Sénégal, sept jours plus tôt. Les services sanitaires ont constaté le bon état de santé de l’ensemble du groupe et n’ont procédé à aucune évacuation vers l’hôpital.



La seconde pirogue a accosté avec 83 personnes à bord, dont 13 femmes et 12 mineurs. Les occupants, de nationalités sénégalaise et malienne, ont déclaré qu’ils ont navigué pendant cinq jours depuis leur départ de Saint-Louis, au Sénégal.



Salvamento Marítimo a enfin précisé que les secours maritimes n’ont mené aucune opération d’escorte ou de sauvetage aux Canaries durant la soirée et la nuit de samedi, avant cette double arrivée dominicale.