Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, a justifié la radiation de 29 élèves stagiaires de la 49e promotion de l’École nationale de police de Kaolack par des absences prolongées et sans autorisation entre le 6 janvier 2025 et le 30 avril 2026, dans une réponse écrite au député Guy Marius Sagna. Le responsable gouvernemental a indiqué que le chef du Bureau des études et le commandant de l’École des sous-officiers de police ont établi deux comptes rendus sur ces manquements.



Le ministre a précisé que les élèves ont ignoré toutes les convocations de l’administration et n’ont fourni aucun justificatif valable, même après des appels téléphoniques individuels. Les autorités ont ainsi pris la décision de licenciement n°011667 le 22 mai 2026, avant sa notification aux intéressés le 12 juin 2026.



Mouhamadou Makhtar Cissé a détaillé le déroulement de cette notification auprès des 29 stagiaires. Un seul élève, El Hadj Malick Ka, a signé son procès-verbal sans réserve, tandis que huit autres ont signé avec la mention : « Je ne reconnais pas les faits ». Quatorze stagiaires ont refusé de signer le document et six ne se sont pas présentés à la convocation.



À l’origine de cette procédure parlementaire, le député Guy Marius Sagna a dénoncé « une radiation injuste de 29 élèves stagiaires après deux années de formation ». Le parlementaire a exigé la communication des preuves, l’annulation de la sanction, la réintégration des stagiaires et le paiement de leurs arriérés de salaires qui durent depuis deux ans.