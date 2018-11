«Kivu», une BD sur le sort déchiré de cette région dans l’est de la RDC

C'est une rencontre qui a donné envie à Jean Van Hamme de se pencher sur le sort déchiré du Kivu : « une rencontre volontaire d’un chirurgien belge qui s’appelle Guy-Bernard Cadière qui va assister le docteur Mukwege régulièrement dans l’hôpital de Panzi à Bukavu. »



Ce n'est pourtant pas le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, que met en scène Jean Van Hamme dans cet album. Mais un personnage de fiction, un jeune et brillant ingénieur qui découvre que l’importation du coltan par sa multinationale se fait en RDC au prix du sang. Il va alors protéger une fillette, Violette, menacée par un chef de guerre...



Des bouches qui ne peuvent plus rien dire



Le dessinateur Christophe Simon habille ce récit de sa ligne claire. Il s'est rendu une semaine à Panzi et s'est inspiré des enfants rencontrés. « Il y avait une petite fille qui avait l’âge de Violette et qui dessinait très bien. Je lui dis : c’est très joli ce que tu fais, mais pourquoi tu ne dessines pas les bouches ? Et là, elle me regarde avec des yeux qui ne peuvent plus pleurer et elle me dit : parce qu’elles ne peuvent plus rien dire. »



C'est justement pour dire et dénoncer que Jean Van Hamme et Christophe Simon publient cette bande dessinée dénonçant les crimes commis, l'inaction des grands États africains, mais également les responsabilités occidentales.