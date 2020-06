Klopp annonce la disponibilité de Salah pour le match Liverpool-Crystal Palace de ce mercredi (Vidéo)

Rédigé le Mercredi 24 Juin 2020 à 13:42 | Lu 100 commentaire(s)

Alors que Liverpool peut faire un pas de plus vers le titre de champion mercredi face à Crystal Palace, Jürgen Klopp est revenu sur le cas Mo Salah, resté sur le banc lors du derby à Everton le week-end dernier. Sans lever totalement le voile non plus : « Pour la compo, vous allez devoir attendre ».





