Klopp s'accroche à un dicton allemand pour gagner la Ligue des Champions

Le grand jour arrive à grands pas. Des sensations déjà rencontrées par le teuton, mais qui n'était jamais parvenu à triompher. Ce sera la troisième finale de la meilleure des compétitions pour Liverpool, après les défaites contre le Bayern Munich et le Real Madrid.

Ainsi, Klopp a voulu rappeler : ''Si nous sommes réellement à notre niveau maximum, nous sommes une équipe contre laquelle il sera difficile de jouer, mais nous savons que l'équipe de Tottenham est forte également. En Allemagne, nous avons un dicton : 'Aller guten dinge sind drei' ('toutes les bonnes choses vont par trois', en français). À Mayence, nous n'avons pas réussi à remporter le titre à deux reprises, mais la troisième saison nous y sommes parvenus. Nous espérons que cela va se reproduire pour la Ligue des Champions'', a-t-il partagé.

Aux yeux de l'entraîneur 'red', les deux équipes ''se connaissent assez bien''. ''À part ça, c'est une finale et tu affrontes un rival contre lequel tu dois te préparer en analisant ses forces et ses faiblesses. C'est ce que tu te dois de faire, ce qui n'est pas si différent d'une autre finale'', a ajouté l'entraîneur.

Quant au jeu de ses joueurs, Jürgen Klopp a expliqué que son message avait bien été interprété : ''Après cinq jours, les joueurs savaient déjà qu'elles étaient mes idées. C'était clair que les joueurs me connaissaient et qu'ils me connaissaient à Dortmund. C'est la raison pour laquelle la façon dont nous voulions jouer était claire, mais nous ne voulions pas jouer de cette façon dès le début''.



Avec besocer.fr