Koffi Olomidé : "Je verserai des larmes ce jour-là"

Les tickets de cet évènement sont déjà en vente sur internet et le Grand Mopao espère communier avec plus de 40 000 de ses fans.



Koffi Olomidé a habitué ses fans dans le monde à des concerts mémorables.



L'annonce du concert du 13 février 2021 fait penser à un autre show historique à Bercy il y a 20 ans et qui est resté dans les annales du showbiz en France comme un évènement sans précédent.



L'artiste avait en effet réussi son concert sans aucune promotion sur les medias français.



Pour son Paris La Défense Arena, il annonce de nombreux invités, y compris la présence de sa fille Didi Stone.



L'artiste se dit par ailleurs optimiste quant à l'amélioration de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus.



Un clin d'œil à la jeunesse

Connu pour ses nombreux succès dans la musique Rumba, Koffi Olomidé est aussi en pleine promotion de son single B'Ados qui est un clin d'œil à la jeunesse.



En utilisant un langage et un style de jeunes, le Quadra Koraman (un autre de ses surnoms), explique vouloir être en phase avec son temps et souligne qu'"aujourd'hui ce sont les adolescents qui font la loi".



Il a confié à l'émission C'est le moment que la chanson lui a été inspirée en observant deux de ses fils (Del Pirlo 15 ans et son frère âgé de 12 ans) dans leur manière de faire et de vivre.



Au cours de ces dernières années, Koffi Olomidé a par ailleurs montré dans sa musique sa proximité avec les musiciens de la nouvelle génération.



C'est sans surprise qu'on retrouvera sur son prochain album Légende des collaborations avec des artistes comme Davido , Tiwa Savage, Naza Keblack, Ninho, Charlotte Dipanda.



"C'est un album multidirectionnel. Je n'en ai jamais fait un comme ça", souligne Koffi Olomide.



Koffi a confié à Ata Ahli Ahebla que l'album est prêt et qu'il réserve pour plus tard, l'annonce d'un dernier featuring, qui est selon lui "une collaboration de rêve".