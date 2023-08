Kolda : 10 ans de réclusion criminelle pour deux trafiquants de chanvre indien arrêtés en 2020

L'affaire de trafic de chanvre indien qui a secoué la région de Kolda en 2020 a finalement trouvé son dénouement la semaine dernière, lorsque les accusés, Alpha Diallo et Seydou Traoré, ont été présentés devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Kolda. Les deux hommes ont été reconnus coupables des charges « d'association de malfaiteurs et de trafic intérieur de drogue ». En effet, les mis en causes ont été interpellés avec 80 kilos de chanvre indien qu’ils transportaient. Le trafic a été découvert lors d'un contrôle routier par la Brigade de Vélingara.



La peine prononcée par la Cour est de 10 ans de réclusion criminelle pour chacun des accusés. En outre, une amende de 2 millions de FCfa a été imposée à chaque condamné, avec l'obligation de verser cette somme au Trésor public. Les biens liés à l'infraction, dont les motos utilisées pour le transport de la drogue et le stock de 80 Kg de chanvre, ont été confisqués et placés sous scellé.



Lors du procès, Alpha Diallo, marié et père de deux enfants, a avoué sa participation au trafic de drogue. Il a expliqué que son engagement dans cette activité criminelle était principalement motivé par les difficultés économiques auxquelles il était confronté en raison des restrictions imposées par les autorités pour contenir la propagation du Covid-19.



Son commerce licite avait été gravement affecté, le laissant dans l'incapacité de subvenir aux besoins de sa famille. C'est dans ce contexte qu'il a été approché par un individu du nom d'Amadou Diallo, qui lui a proposé de récupérer un colis en échange d'une somme de 100 000 FCfa. Alpha Diallo a alors accepté et a impliqué Seydou Traoré pour l'aider à exécuter cette mission.



Seydou Traoré n'a pas contesté les déclarations de son coaccusé, confirmant ainsi les faits qui leur étaient reprochés.