Saisie de 3 kg de haschisch : la BRS interpelle encore quatre individus à Sicap Foire, Grand Yoff et à la Cité Attaya

Dans le prolongement de l’enquête portant sur la saisie de 03 kilogrammes de Haschisch, la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar a procédé, le 26 mars 2026, à une série d’interpellations stratégiques aux Sicap Foire, Grand Yoff et à la Cité Attaya.



Selon la Police nationale, l’opération a débuté par l'exploitation minutieuse du téléphone portable de la mise en cause principale. L'analyse des données a révélé des discussions compromettantes (images et messages vocaux à l'appui) avec sa cousine, établissant leur implication dans le trafic. Cette dernière a été interpellée à 18h14 à son domicile situé à Grand Yoff.



La poursuite des investigations sur l’application WhatsApp a permis d’identifier deux autres maillons de la chaîne : un livreur chargé du convoyage et un intermédiaire gérant les stocks de Haschisch.



A Sicap Foire, un acolyte a été localisé et interpellé à la station Touba Oil. Sa moto et deux téléphones portables ont été saisis.



Par ailleurs, à la Cité Attaya un dispositif de surveillance et de filature a permis de maîtriser deux autres suspects au moment où ils quittaient leur appartement situé au 7ème étage.



La fouille minutieuse de l’appartement de la Cité Attaya a permis de découvrir une boule de Haschisch ; du papier « Rizla » destiné au conditionnement ; un ordinateur portable et cinq téléphones portables.



Lors de leurs interrogatoires respectifs, les suspects ont reconnu leurs liens avec la tête du réseau. Les quatre individus ont été placés en position de garde à vue pour : « association de malfaiteurs ; importation, détention et trafic international de drogues (Haschisch) ; et complicité de trafic et blanchiment de capitaux ».



L’ensemble des produits stupéfiants et des supports numériques a été placé sous scellés pour exploitation judiciaire.