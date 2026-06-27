Mbane : plus de 8600 prestations médicales réalisées en 21 jours par l’hôpital militaire de campagne

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, accompagné de son homologue des Forces armées, a effectué, samedi 27 juin 2026, une visite à l’hôpital militaire de campagne installé à Mbane, dans le département de Dagana, depuis le début du mois de juin.



À cette occasion, les deux ministres ont pu évaluer le fonctionnement de cette structure sanitaire mobile et mesurer son impact auprès des populations locales.



Selon Dr Ibrahima Sy, cette visite a permis de constater « l’excellent accueil » réservé à cette initiative par les populations ainsi que par les autorités administratives, territoriales et sanitaires. Il a salué les premiers résultats enregistrés, estimant qu’ils confirment « la pertinence de cette approche de proximité » visant à rapprocher les soins des populations.



En seulement 21 jours d’activités, l’hôpital militaire de campagne a réalisé 4165 consultations, 302 interventions chirurgicales et anesthésiques, 205 hospitalisations, 488 soins ambulatoires, 2284 analyses biologiques, 259 échographies, 115 électrocardiogrammes (ECG) ainsi que 832 consultations odontologiques, ayant donné lieu à 1494 actes dentaires. La structure a également enregistré 11 naissances.



Au total, 8681 prestations de soins, hors délivrance d’ordonnances, ont été assurées au profit des populations de la zone.



Cette mission constitue le troisième déploiement d’un hôpital militaire de campagne, après ceux de Médina Yoro Foula et de Goudomp. Elle s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat liant le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique au ministère des Forces armées, conformément aux orientations du président de la République.



À travers cette initiative, les autorités entendent renforcer l’accès aux soins dans les zones éloignées, en attendant la mise en œuvre progressive des réformes structurelles prévues dans le cadre du programme gouvernemental de Couverture sanitaire universelle.