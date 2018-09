Kolda: Le PM annonce « 100 milliards Fcfa» pour éliminer les abris provisoires

« Aujourd’hui, c’est la jeunesse sportive et culturelle que nous célébrons, mais on aurait du également célébré ici la jeunesse du monde de l’éducation avec les nombreuses infrastructures réalisées à Kolda (…). J’aurais du parler également du programme Zéro abris provisoire qui démarre ici cette année », a dit M. Dionne.



Pour cela, Mahammed Boun Abdallah Dionne a annoncé « 100 milliards Fcfa» pour éliminer les abris provisoires, « ces vraies fausses classes, comme on les appelle, dans les collèges, dans les écoles primaires, dans les lycées ».



Cette élimination des abris provisoires va mettre le monde des enseignants, des professeurs, des éducateurs, des élèves dans des conditions idoines pour justement enseigner et apprendre ».