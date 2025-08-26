Kolda : Tidiane Ndiaye succède à Alseyni Ba à la vice-présidence du Conseil départemental



La session extraordinaire, convoquée pour combler ce vide institutionnel, s’est tenue dans une atmosphère lourde d’émotion, rapporte Emedia. Le souvenir d’Alseyni Ba, personnalité respectée du Fouladou, a marqué les débats. Le président du Conseil, le professeur Moussa Baldé, a exprimé toute sa tristesse face à la disparition de celui avec qui il a longtemps collaboré.



Plusieurs conseillers ont également rendu hommage au défunt, saluant son engagement sans faille pour le développement du territoire.

Le Conseil départemental de Kolda a procédé, lundi, à l’élection de son nouveau vice-président. Tidiane Ndiaye a été choisi à l’unanimité pour occuper le poste laissé vacant par le décès d’Alseyni Ba, survenu le 23 juillet dernier.Deux candidatures étaient en lice à savoir celles de Ndiobo Mballo et de Tidiane Ndiaye. Ce dernier a finalement été élu à l’unanimité, à travers un consensus entre les conseillers.Ancien secrétaire général du Conseil régional avant la réforme de l’Acte III de la décentralisation, Tidiane Ndiaye connaît bien l’administration territoriale et les rouages de la collectivité.