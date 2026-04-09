Kolda brille à Thiès : 13 médailles dont une en or en innovation technologiquE

La région de Kolda s’est illustrée de fort belle manière lors de l’édition 2026 de la Semaine nationale de la jeunesse organisée à Thiès. Les jeunes du Fouladou ont décroché un total de 13 médailles, dont une en or dans le domaine de l’innovation technologique, marquant ainsi une performance inédite pour la région.



« Une première pour la région de Kolda », s’est réjoui le gouverneur Moustapha Ndiaye, qui a reçu ce jeudi 9 avril les médaillés et leurs encadreurs. L’autorité administrative n’a pas caché sa fierté face à ces résultats, saluant l’engagement et le talent des jeunes représentants de la région.



Le point d’orgue de cette participation reste la médaille d’or remportée dans une discipline émergente : l’innovation numérique. Le gouverneur a particulièrement magnifié les travaux du duo lauréat, qui a su se distinguer par un projet à fort impact socio-économique.



En effet, ces jeunes innovateurs ont conçu une plateforme numérique permettant de mettre en relation des vétérinaires et des éleveurs. Une initiative qui répond à un besoin crucial dans une région à forte vocation agropastorale. Grâce à cette solution, un vétérinaire diplômé peut être rapidement sollicité pour des prestations, tandis que les éleveurs peuvent assurer un meilleur suivi de leur cheptel.



Selon Mariama Konté, l’une des récipiendaires et co-conceptrice du projet, cette innovation vise à moderniser le secteur de l’élevage en facilitant l’accès aux services vétérinaires et en améliorant la gestion des troupeaux.



Avec cette moisson remarquable, Kolda confirme le potentiel de sa jeunesse et son engagement croissant dans les domaines de la technologie et de l’innovation. Une dynamique que les autorités entendent soutenir pour inscrire durablement la région dans l’ère du numérique.