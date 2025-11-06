Kolda : deux journées de réflexion pour impulser le développement local et accélérer l’atteinte des ODD en Casamance

L’initiative ambitionne de promouvoir la cocréation d’approches innovantes capables de stimuler une gouvernance locale inclusive, de favoriser la participation citoyenne et d’accélérer la transformation économique et sociale de ce territoire longtemps fragilisé par un conflit armé. Il s’agit, selon le PNUD, de faire des collectivités locales de véritables actrices et porteuses du changement.

Une région riche mais confrontée à de rudes défis

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, la Représentante résidente adjointe du PNUD, Mme Catherine Phuong, a dressé un diagnostic préoccupant de la situation socio-économique de la région de Kolda. Elle a notamment souligné les déficits d’infrastructures, le manque d’opportunités économiques et la précarité persistante des conditions de vie.

« 50% des ménages sont en situation d’insécurité alimentaire et le taux de chômage des jeunes dépasse 50% », a alerté Mme Phuong.

Malgré ces indicateurs alarmants, la responsable onusienne s’est voulue optimiste, rappelant l’immense potentiel dont regorge la Casamance, qui peut servir de levier à la relance économique, au bénéfice de la région et du Sénégal.

À titre illustratif, elle a rappelé que la Casamance produit plus d’un million de tonnes de riz et près d’un demi-million de tonnes d’arachides chaque année, en plus d’exporter 150 000 tonnes d’anacarde. Des performances agricoles qui, selon elle, doivent être mieux valorisées pour développer des chaînes de valeur locales et créer des emplois durables, notamment pour les jeunes et les femmes.

Les collectivités locales au cœur de la relance

Au nom de l’Union des associations des élus locaux (UAEL), le maire de Salikégné, Maciré Souané, a salué l’initiative du PNUD, estimant qu’elle marque un tournant majeur dans la prise en compte du rôle stratégique des collectivités territoriales. « Cette initiative place les collectivités territoriales au centre de la relance et de la transformation durable de la Casamance », s’est-il réjoui.

Les deux Journées de Kolda serviront ainsi de plateforme de partage, d’innovation et de planification concertée entre élus locaux, partenaires techniques, organisations communautaires et acteurs économiques, afin de coconstruire un nouveau modèle de développement territorial, durable et inclusif.

