Kolda: la commune de Tankanto Escale fait son entrée dans le Plan Diomaye pour la Casamance

Trente ménages vulnérables de la commune de Tankanto Escale viennent de bénéficier d'un appui crucial de l'État dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance. Après des années d'exil et de souffrance liées au conflit en Casamance, ces familles, qui ont fait le choix de retourner dans leur localité d'origine, voient s'ouvrir une nouvelle page de leur existence.



L'aide accordée vise à favoriser leur réinsertion et à leur permettre de développer des activités génératrices de revenus. Pour ces populations longtemps marquées par l'instabilité, ce soutien représente une lueur d'espoir et un tremplin vers l'autonomie économique.



"Cette aide arrive à son heure. Nous avions beaucoup souffert, car la moitié de la population s'était déplacée, précarisée par des années de conflit et d'exil. C'est une grosse épine qui vient d'être ôtée de nos pieds", témoigne Saliou Baldé, l'un des bénéficiaires de cette première cohorte.



Au total, 178 ménages ont été recensés dans la commune de Tankanto Escale, une collectivité dont la plupart des villages sont frontaliers à la Guinée-Bissau. Ce programme d'assistance, qui devrait s'étendre progressivement à d'autres foyers, traduit la volonté des autorités d'accompagner le retour à la normalité dans une région longtemps marquée par les tensions.



En offrant à ces familles les moyens de reconstruire leur vie, le Plan Diomaye pour la Casamance ouvre la voie à une stabilisation durable et à un développement inclusif dans cette zone frontalière.