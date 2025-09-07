Kolda : la délégation départementale du Cadre de Vie impulse le projet « Kolda Ville Verte »

La délégation départementale du Cadre de Vie a marqué une nouvelle étape dans la concrétisation du projet « Kolda Ville Verte » en organisant, ce week-end, une journée de reboisement à l’esplanade de la Gouvernance. L’initiative a mobilisé de nombreux acteurs, parmi lesquels les agents de la SONAGED (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets), de l’ODCAV (Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances), des associations de jeunesse et de femmes ainsi que plusieurs organisations de la société civile.



Dans son allocution, Amadou Diallo, délégué départemental du Cadre de Vie, a réaffirmé l’engagement de son service à accompagner durablement la transformation de ce site emblématique, régulièrement fréquenté lors des grands événements. « Nous avons décidé d’assurer l’arrosage et le suivi des arbres plantés », a-t-il promis, avant de préciser que les mêmes efforts seront consentis au niveau des deux voies qui longent le marché aux poissons.



De son côté, le gouverneur adjoint, Bonaventure Kalamo, a salué cette dynamique collective, tout en appelant les usagers de l’esplanade à un plus grand sens de responsabilité. Selon lui, « les investissements consentis ne peuvent porter leurs fruits que si chacun participe à leur préservation ». Il a néanmoins regretté la perte de certaines plantes par manque d’entretien ainsi que la dégradation de gabions récemment installés, qu’il a qualifiés « d’actes regrettables ».



Cette journée de reboisement illustre la volonté des autorités et des partenaires locaux de faire de Kolda une ville plus verte, plus accueillante et respectueuse de son environnement. Les prochaines semaines permettront de mesurer l’impact de cette action et la capacité des acteurs à maintenir vivants les plants mis en terre.



