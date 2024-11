Kolda : la prévalence du VIH estimé à 1,7% soit plus de la moyenne nationale (médecin)

Le taux de prévalence du Sida dans la région de Kolda (sud) est largement supérieur à la moyenne nationale. Selon le directeur régional de la Santé, docteur Yaya Baldé, qui a donné l’information ce mercredi, dans la région, le taux est de 1,7%, tant dis que la moyenne nationale est de 0,3%.



Il a fait la révélation lors d’une caravane de presse organisée par l’Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD), en collaboration avec le Conseil national de lutte contre le Sida (CNLS) dans les régions de Kolda et de Kaolack.



Selon docteur Yaya Baldé, le taux de prévalence du Sida à Kolda est en lien avec la situation de la région, frontalière des deux Guinée et de la Gambie.

« La lutte transfrontalière, avec la mobilité des populations, les commerces, font que la région est exposée au VIH », a-t-il expliqué, soulignant que « c’est une situation qui ne reste pas sans conséquences ».



Poursuivant : « Il faut que la prise en charge de la transmission mère enfant (PTME) soit bien positionnée dans le système de prise en charge du Sida pour réduire le VIH » a recommandé Yaya Baldé.