Leadership féminin : Aminata Touré représente le président Diomaye Faye au Forum Ellen Johnson Sirleaf

Mandatée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Aminata Touré a pris part au Forum africain de haut niveau sur le leadership des femmes. Organisée par le Centre présidentiel Ellen Johnson Sirleaf pour les femmes et le développement, la rencontre rassemble des figures majeures du continent autour des enjeux de l'engagement féminin.



L'événement se tient en présence de personnalités de premier plan, notamment les anciennes présidentes Ellen Johnson Sirleaf (Libéria) et Catherine Samba-Panza (République centrafricaine), aux côtés de premières ministres, de femmes parlementaires et de nombreuses dirigeantes africaines.



Porteuse du message de la délégation sénégalaise, Aminata Touré a rappelé la nécessité pour les femmes de poursuivre la lutte pour la concrétisation de leurs droits inaliénables. Elle a insisté sur l'importance de nouer des alliances stratégiques avec les hommes progressistes, en ciblant particulièrement la jeunesse.



Soutenant que la dynamique intergénérationnelle demeure un levier essentiel, elle a exhorté la nouvelle génération de femmes africaines à oser s'engager en politique et dans la vie publique, malgré la persistance des obstacles et des inégalités.