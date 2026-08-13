Dakar : L’INPG de Diamniadio sera réceptionné fin août et ouvrira prochainement son centre CompEx

À 97 % de taux de réalisation, l’Institut national du pétrole et du gaz (INPG) de Diamniadio doit être réceptionné dans moins d’un mois. L’établissement prépare également l’ouverture prochaine d’un centre CompEx dédié aux certifications internationales dans les secteurs du pétrole et du gaz.



Une délégation de BP et de CompEx s’est rendue à l’INPG dans le cadre des discussions portant sur les accréditations et certifications professionnelles. Cette visite avait notamment pour objectif de constater l’état d’avancement du centre de formation et de préparer la mise en place des certifications internationales.



Selon le directeur général de l’INPG, Dr Fall Mbaye, une pré-réception des clés est prévue dans environ trois semaines. « Nous sommes à 97 % de taux de réalisation. Dans trois semaines, nous allons faire une pré-réception des clés », a-t-il déclaré. La direction générale entend faire de ce centre un outil majeur de formation et de certification pour les professionnels sénégalais du secteur des hydrocarbures. « Un institut de pétrole et de gaz sans centre de formation habilité à délivrer toutes les accréditations n’est pas un institut », a souligné Dr Fall Mbaye.



L’arrivée prochaine de nouvelles capacités de certification devrait permettre au Sénégal de limiter le recours aux centres de formation situés à l’étranger. Le directeur général cite notamment le BOSIET, une certification obligatoire pour certains professionnels du secteur offshore, que les travailleurs sénégalais doivent actuellement passer au Ghana. « Rien que le BOSIET, qui est un certificat obligatoire, les gens sont obligés d’aller jusqu’au Ghana pour le faire. Et ça nous coûte des millions de francs pour chaque Sénégalais », a-t-il expliqué.



Au-delà du BOSIET, plusieurs autres accréditations internationales sont encore réalisées hors du Sénégal, faute de centres accrédités sur le territoire national. L’INPG ambitionne ainsi de proposer sur place une offre complète de formations et de certifications répondant aux standards internationaux. La visite de BP et de CompEx s’inscrit dans cette dynamique.



Pour Dr Fall Mbaye, il était essentiel de présenter aux partenaires l’état d’avancement des infrastructures afin de préparer les prochaines étapes liées aux accréditations. Une fois réceptionné, le centre devrait être mobilisé pour les formations des techniciens ainsi que pour la délivrance de plusieurs certifications professionnelles dans le secteur du pétrole et du gaz.​