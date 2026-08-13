« C’était ma Coupe du monde » : le geste symbolique d’Omar Artan après la Supercoupe

“C’était ma Coupe du monde”, a écrit l’arbitre somalien Omar Artan sur un des ballons du match de Supercoupe d’Europe qu’il a arbitré mercredi à Salzbourg, deux mois après s’être vu refuser l’entrée aux États-Unis pour participer au Mondial-2026.



Dans un message publié ce jeudi 13 août sur son compte X, l’UEFA, organisatrice de ce match entre le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, et Aston Villa, lauréat de la Ligue Europa, poste une photo où l’on peut voir un ballon avec ce message écrit au feutre noir.

« Un souvenir spécial de la Supercoupe de la part d’Omar Artan »



Un souvenir spécial de la Supercoupe de la part d’Omar Artan, ajoute, en guise de légende à cette photo, l’UEFA. Privé de son rêve d’arbitrer au Mondial 2026 après avoir été refoulé à son arrivée à l’aéroport de Miami en juin, l’arbitre somalien avait aussitôt été invité par l’UEFA à diriger la rencontre de Supercoupe d’Europe, remportée mercredi par le PSG (2-1).



Dans un message publié ce jeudi 13 août sur son compte X, l’UEFA, organisatrice de ce match entre le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, et Aston Villa, lauréat de la Ligue Europa, poste une photo où l’on peut voir un ballon avec ce message écrit au feutre noir.



À l’époque, le Département d’État américain avait justifié son refoulement en expliquant qu’Omar Artan était lié à des personnes soupçonnées d’appartenir à des organisations terroristes, ce qui rendait le voyageur inéligible à l’entrée sur le sol américain.



Des accusations rejetées par l’arbitre et qui avaient causé l’indignation en Somalie, où il avait été accueilli en héros à son retour. Jeudi, sur son compte Instagram, Omar Artan a aussi remercié l’UEFA pour la confiance et l’opportunité, et pour l’avoir accueilli […] à bras ouverts sur le continent européen.

“Je remercie également ma propre confédération, la CAF (Confédération africaine, ndlr), pour son soutien”, a-t-il ajouté. Depuis cet épisode, l’UEFA est entrée en confrontation directe avec la Fifa et son président Gianni Infantino, à l’origine d’un projet très controversé d’ouverture de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Infantino a renoncé à ce projet mais l’UEFA, avec le soutien de la Concacaf (Amérique du Nord et centrale) et de l’AFC (Asie), continue de réclamer un changement de gouvernance. À l’époque du refoulement de l’arbitre somalien, Gianni Infantino avait manifesté son impuissance. Ce qui lui est arrivé est malheureux, mais nous ne contrôlons pas tout, avait affirmé le patron de la Fifa, proche du président américain Donald Trump.

Quelques semaines après s’être vu refuser l’entrée sur le sol américain pour y officier pendant la Coupe du monde, l’arbitre somalien Omar Artan était au sifflet de la Supercoupe d’Europe. Après la rencontre, remportée par le PSG face à Aston Villa (2-1), il a publié un message de remerciements sur ses réseaux sociaux.