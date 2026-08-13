Digitalisation de l’École sénégalaise : vers la formation de 105 000 enseignants et la dématérialisation des inscriptions

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a ouvert ce jeudi 13 août 2026 l’Atelier national d’appropriation et de déploiement de l’écosystème numérique éducatif. Prévue du 13 au 15 août, cette rencontre marque le passage stratégique de la phase de conception à l'utilisation effective des technologies au sein des établissements scolaires.



Dans son discours d'ouverture, le ministre a rappelé l'enjeu central de cette initiative : dépasser la simple accumulation d'équipements pour garantir un impact réel, concret et durable dans le quotidien de l'École sénégalaise. Cet atelier réunit l'ensemble des acteurs du système éducatif, les équipes du Système d'information et de management de l'éducation nationale (SIMEN), les services déconcentrés ainsi que les partenaires techniques et stratégiques autour de la Stratégie du Numérique pour l’Éducation (SNE 2025-2029).





Les trois jours de travaux intensifs doivent aboutir à une feuille de route claire pour généraliser l'utilisation des outils phares du ministère, tels que PLANETE 3, EDUSTAT, SENKALA, TAGGATU et RAMATU. Cette dynamique repose sur des engagements majeurs, notamment la formation de 105 000 enseignants, le raccordement de milliers d'écoles à Internet haut débit et la gratuité d'accès aux plateformes éducatives.



Ces mesures visent également à assurer une transition fluide vers la dématérialisation complète des inscriptions dès la rentrée scolaire 2026-2027. L'objectif ultime affiché par le ministère reste d'utiliser le numérique comme un levier humain pour aider l'enseignant à mieux enseigner, l'élève à mieux apprendre et les familles à accéder plus facilement aux services scolaires, sans laisser aucun établissement en marge.