Kolda: le cimetière de Koukané envahi par des boas, des pythons et autres serpents venimeux

Dans la commune de Kounkané, située dans la région de Kolda, une situation inquiétante préoccupe les habitants. Les cimetières de la région sont actuellement infestés par une variété de serpents hautement venimeux, y compris des pythons et des boas. D’après L’Observateur, ce problème est d'autant plus préoccupant que ces cimetières non clôturés sont devenus voisins des habitations.



Autrefois situés en périphérie de la commune, les cimetières de Kounkané se sont retrouvés au cœur de la ville avec l'expansion urbaine. La présence de serpents venimeux a causé la mort de plusieurs animaux domestiques, suscitant une angoisse généralisée parmi la population, confie le journal.



Cette inquiétude a été exacerbée par un incident récent où un groupe de jeunes, dont Demba Bodiang, a découvert un python dans les cimetières. Ces serpents sont connus pour leur dangerosité, car ils tuent leurs proies en les étouffant avec leurs puissants anneaux. Après avoir tué le python, les jeunes ont alerté les autorités locales et lancé un appel urgent pour la construction d'un mur de sécurité autour des cimetières.



Ils ont exprimé leur préoccupation quant à la possibilité que ces serpents apparaissent soudainement au milieu de foules lors des enterrements, mettant ainsi en danger la vie des personnes présentes. De plus, ces cimetières sont situés à seulement quelques centaines de mètres d'une école, le Collège d'Enseignement Moyen (CEM), ce qui soulève des inquiétudes supplémentaires à l'approche de la rentrée scolaire.



Les jeunes de la commune ont déjà pris des mesures préliminaires, notamment la collecte de fonds et la mise en place de matériaux de construction, en attendant le soutien des autorités pour ériger un mur de protection autour des cimetières. Ils appellent maintenant à des actions rapides pour prévenir tout danger imminent.