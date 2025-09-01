Kolda : le comité scientifique du kankourang monte au créneau pour mettre fin au désordre

Une caravane de sensibilisation a récemment sillonné plusieurs quartiers de la capitale du Fouladou. Objectif : rappeler aux populations les consignes à respecter lors de ces sorties rituelles. Dans le quartier Ndiobene, le représentant du comité scientifique, Édouard Diallo, a tenu à souligner l’une des principales mesures : l’interdiction formelle de la détention d’armes blanches pendant les cérémonies.

« Toute demande d’autorisation pour organiser la sortie d’un kankourang doit impérativement passer par le représentant du comité scientifique », a précisé M. Diallo, insistant sur la nécessité d’un cadre légal et sécurisé.

Le comité scientifique collabore étroitement avec l’autorité préfectorale afin que ces dispositions soient respectées à la lettre. Cette synergie vise à préserver l’essence culturelle et spirituelle du kankourang tout en garantissant la sécurité des populations.

À travers ces actions, les responsables entendent concilier tradition et discipline, pour que la sortie du kankourang reste un moment de communion culturelle et non une source de désordre.

La sortie du kankourang, tradition profondément ancrée en Casamance , connaît cette année une organisation renforcée à Kolda. Face aux dérives et aux débordements notés lors des précédentes éditions, le comité scientifique a décidé d’élever la voix et d’instaurer de nouvelles règles pour un meilleur encadrement des manifestations.