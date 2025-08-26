Kolda : les acteurs territoriaux informés du concours des métiers TerangaSkills pour booster la formation professionnelle

Les acteurs territoriaux de la région de Kolda ont pris part ce mardi à un Comité régional de développement (CRD) consacré au partage d’informations sur le concours des métiers TerangaSkills, une initiative visant à redynamiser la formation professionnelle et l’insertion des jeunes.



Organisé dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative Formation Insertion Travail (FIT) portée par l’ONG GRET, ce concours se positionne comme un levier pour valoriser les compétences locales et préparer la jeunesse aux opportunités futures.



Selon El Hadji Omar Thiam, Chef de projet de l’initiative FIT, « cinquante jeunes âgés de 25 à 29 ans, issus de cinq métiers porteurs, représenteront la région de Kolda dans ce concours ». L’événement s’inscrit en prélude aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, dont la dimension inclusive et formatrice inspire ce projet.



La phase régionale du concours est prévue pour le mois de novembre prochain à Kolda. Les lauréats, une fois sélectionnés, bénéficieront d’un renforcement de capacités afin de mieux défendre leurs chances lors de la phase nationale programmée à Dakar en 2026.



Pour les autorités locales, cette initiative représente une opportunité de mobiliser les jeunes autour de filières d’avenir et de renforcer leur employabilité dans un contexte marqué par le défi du chômage et de la migration.



À travers TerangaSkills, l’ONG GRET et ses partenaires espèrent contribuer à l’émergence d’une jeunesse qualifiée, compétitive et actrice du développement économique et social.