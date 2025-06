Kolda : les acteurs territoriaux plaident pour une gouvernance sanitaire adaptée aux réalités locales

Réunis lors d’un Comité régional de développement (CRD) consacré au partage et à la dissémination de la Lettre de politique sectorielle de santé et d’action sociale 2025-2029, les acteurs territoriaux de la région de Kolda (sud) ont exposé leurs préoccupations sur la gouvernance sanitaire actuelle, appelant à des mesures concrètes et adaptées aux spécificités locales.



L’une des principales doléances émises concerne le remplacement urgent de l’actuel hôpital régional, inadapté et régulièrement inondé dès les premières pluies. « La région a impérativement besoin d’un hôpital de niveau 3, équipé et résistant, pour répondre efficacement aux besoins sanitaires de la population », ont insisté plusieurs intervenants.



Outre les infrastructures sanitaires, les acteurs locaux ont souligné le besoin pressant de désenclaver la Haute Casamance par le renforcement des infrastructures de transport. L’objectif est de faciliter la mobilité en milieu rural, notamment pour l’accès aux soins.



La création d’une Unité de Formation et de Recherche (UFR) en santé au sein de l’université de Kolda a également été réclamée. Selon les participants, cette structure académique permettrait de former localement du personnel médical qualifié, de stabiliser les spécialistes dans la région et de renforcer le plateau technique des structures sanitaires locales. « Il faut mettre fin aux séjours éclairs des spécialistes venus de Dakar ou d’ailleurs », a lancé un acteur de la société civile.



Autre enjeu soulevé : la digitalisation du système de santé. Les participants ont plaidé pour un service de santé moderne, permettant notamment la prise de rendez-vous en ligne, le paiement électronique des factures et une meilleure gestion des dossiers médicaux.



L’ensemble de ces préoccupations fait écho aux quatre axes stratégiques de la nouvelle Lettre de politique sectorielle : la gouvernance sanitaire et la digitalisation ; la prévention et la promotion de la santé ; l’offre de soins de qualité ; et la protection sociale. Des priorités détaillées par M. Bathily, représentant du ministère de la Santé et de l’Action sociale, présent à la rencontre.



Les acteurs territoriaux de Kolda ont conclu leurs échanges en appelant à une refonte des politiques publiques de santé, tenant compte à la fois des faiblesses persistantes et des atouts de la région, afin d’atteindre une couverture sanitaire universelle équitable et durable.