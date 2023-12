Kolda : les consultations prénatales passent de 50 à 70%

Lors du lancement de la journée de la semaine de la santé de la mère et de l'enfant par la direction régionale de la santé, hier mardi, une annonce significative a été faite : la région de Kolda a enregistré une hausse des consultations prénatales, passant de 50 à 70%.



Le ministère de la Santé a souligné l'importance cruciale des mille premiers jours de la vie, allant de la conception à deux ans, considérés comme une fenêtre d'opportunités majeure pour assurer la santé et le bien-être futurs de l'enfant. Dans ce contexte, les « badienou gox », acteurs communautaires de santé, jouent un rôle central pour la santé de la reproduction, de la mère et de l'enfant.



Il est à noter que la région de Kolda affiche l'un des plus forts taux de mortalité maternelle et infantile. Marième Pouye Hanne, adjointe au gouverneur, a insisté sur l'importance capitale de la sensibilisation pour lutter contre ces fléaux et améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile, relate L’Observateur.