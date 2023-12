Kolda : les élèves en grève pour réclamer des professeurs d'anglais et d'histoire-géographie

Les élèves du lycée Bouna Kane de Kolda, localité située en haute Casamance (sud) sont en grève. Ils demandent des professeurs. Les grévistes dont des élèves en Terminal L' veulent avoir des professeurs d'anglais et d'histoire-géographie



Une doléance qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. L’administration du lycée et les autorités ont pris les mesures nécessaires. Ce qui a poussé les jeunes à regagner leurs salles de classe.



Les potaches ont, par ailleurs, constaté que l'un de leurs professeurs d'histoire-géographie du lycée a été affecté dans un autre service. Ce qui a déclenché leur colère. "Ce départ constitue une insuffisance de professeurs dans cette discipline qui est une dominante dans la série L2", ont-ils souligné.



Face à cette situation, les jeunes ont décrété une grève de 24 heures renouvelable à partir de ce vendredi. Ils tiennent à ce que ce professeur affecté soit remplacé dans les plus brefs délais.