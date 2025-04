Kolda : les élus formés au budget participatif sensible au handicap pour une meilleure inclusion des personnes vulnérables

Pendant deux jours, les membres du conseil municipal de Kolda ont bénéficié d'une formation dédiée à l’intégration des personnes handicapées dans la planification budgétaire. L’initiative vise à renforcer la capacité des élus locaux à prendre en compte les besoins spécifiques des couches vulnérables dans les politiques publiques, notamment à travers un budget participatif sensible au handicap.



Organisée dans un esprit de développement inclusif, cette session de formation a permis aux élus d’appréhender les enjeux liés à l’accessibilité, à l’équité et à la participation citoyenne des personnes en situation de handicap. À travers des ateliers pratiques et des échanges, les participants ont été outillés pour élaborer des budgets plus justes et inclusifs, tenant compte des réalités vécues par cette frange souvent marginalisée de la population.



El Hadji Sane, président de la Fédération des personnes handicapées de la commune de Kolda, a salué cette initiative qu’il juge salutaire. Il a profité de l’occasion pour rappeler les nombreuses difficultés rencontrées par ses membres au quotidien. « Beaucoup d’édifices publics, comme les écoles, les postes de santé ou les marchés, restent inaccessibles aux personnes handicapées alors qu’ils sont construits par les collectivités locales », a-t-il déploré.



M. Sane a également souligné le manque de consultation des personnes vulnérables dans les prises de décision les concernant. « Certaines collectivités décident sans même nous associer. Nous espérons que cette formation marquera un tournant décisif pour que les personnes handicapées soient enfin impliquées dans l’élaboration des budgets », a-t-il ajouté.