Kolda : les femmes catholiques plaident pour un meilleur accès aux ressources productives

Les femmes catholiques de la paroisse-cathédrale de Kolda ont célébré en différé ce dimanche 16 mars, la Journée internationale des droits des femmes. L'événement a été marqué par un panel portant sur le thème : "L’engagement de la femme catholique dans le développement".

Prenant la parole, la présidente des femmes catholiques, Madame Rose Marie Bassène, a réaffirmé la détermination de son organisation à accompagner les pouvoirs publics dans la réalisation de l'agenda de transformation systémique du Sénégal à l'horizon 2050. Elle a mis l'accent sur l'importance de la formation en entreprenariat et en gestion de projet, ainsi que sur l'éducation financière, des leviers essentiels pour permettre aux femmes de mieux structurer et développer leurs activités.

« Nous avons besoin d'un accompagnement pour renforcer nos capacités et garantir la réussite de nos entreprises. Beaucoup de nos membres œuvrent dans la transformation des fruits, légumes et céréales locales, mais rencontrent des difficultés pour écouler leurs produits », a-t-elle expliqué.

Elle a ainsi plaidé pour un meilleur accès aux grandes surfaces du pays et aux marchés étrangers, ainsi qu'à des ressources productives comme le financement et le foncier. Ces efforts, selon elle, permettraient aux femmes catholiques de Kolda de jouer pleinement leur rôle dans le développement économique et social du pays.

La célébration a été une occasion pour ces femmes de réaffirmer leur engagement en faveur de l'autonomisation féminine et de la contribution active au progrès du Sénégal. Un appel a été lancé aux autorités et aux partenaires au développement pour soutenir leurs initiatives et faciliter leur intégration dans les circuits économiques formels.