Kolda : les sept lycéens de Ndorma placés sous mandat de dépôt

Les sept (7) lycéens de Ndorna du département de Médina Yoro Foula (Kolda) ont été placés sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction de Kolda. Ils sont poursuivis pour participation à un rassemblement interdit, violences sur des tiers et destruction de biens appartenant à l'Etat.



Arrêtés par des éléments de la gendarmerie puis placés en garde à vue à la brigade de Kolda depuis lundi dernier, les sept (7) élèves du lycée de Ndorna du département de Médina Yoro Foula (Kolda) ont été présentés au Procureur hier jeudi. Ils ont été placés sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction de Kolda.



Parmi eux, trois mineurs seront jugés par le Tribunal pour enfants de Kolda, le mardi 5 novembre.



Les quatre autres feront face au juge du Tribunal de Grande instance de Kolda le mercredi 6 novembre. Ils sont accusés de « participation à un rassemblement illicite de violences sur des tiers et de destruction de biens appartenant à l'Etat ».



Pour rappel, les élèves ont été arrêtés lundi 28 octobre par la gendarmerie après avoir décrété une grève pour réclamer des professeurs. Ainsi, cette grève avait pour but de dénoncer le manque d'enseignants, l'absence de clôture, le déficit de salles de classe, entre autres. Et dans un moment de désarroi, ils ont saccagé la mairie où sont conservés des biens précieux de la communauté.