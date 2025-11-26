Kolda : mobilisation générale pour relancer la vaccination contre le cancer du col de l’utérus

Les acteurs sanitaires, administratifs et communautaires du département de Kolda se sont fortement mobilisés ce mercredi 26 juillet pour donner un nouveau souffle à la campagne de vaccination contre le cancer du col de l’utérus. C’est dans la salle de réunions du centre de santé qu’un Comité Départemental de Développement (CDD) s’est tenu sous la présidence du Sous-préfet de Dioulacolon, Bassirou Ndao, représentant le Préfet empêché.



Cette rencontre, qui a réuni médecins, chefs de services, responsables communautaires, acteurs éducatifs ainsi que divers partenaires, avait pour principal objectif de relancer la dynamique vaccinale afin de toucher l’ensemble des filles âgées de 9 à 14 ans, cible prioritaire du programme de prévention.



Dans son message, le Sous-préfet Bassirou Ndao a insisté sur la nécessité d’une implication accrue des relais sociaux et communautaires. Il a notamment appelé les guides religieux, maîtres coraniques, chefs de villages et délégués de quartiers à jouer pleinement leur rôle dans la sensibilisation des familles.



« Aucune fille de la tranche d’âge de 9 à 14 ans ne doit être laissée en rade », a martelé l’autorité administrative, soulignant l’urgence d’intensifier les actions d’information pour vaincre les réticences et barrières socioculturelles.



Le Médecin-chef du district sanitaire de Kolda a, pour sa part, rappelé l’importance du vaccin contre le papillomavirus humain (HPV), principal responsable du cancer du col de l’utérus.



« Le cancer du col de l’utérus est évitable par la vaccination des filles et adolescentes âgées de 9 à 15 ans», a-t-il déclaré, avant de préciser que le vaccin administré est « efficace et gratuit». Il a également rassuré sur sa sécurité, tout en appelant les parents à adhérer massivement à la campagne.



Au terme des échanges, les participants se sont engagés à renforcer la communication communautaire, multiplier les stratégies avancées et consolider la coordination entre les différents acteurs locaux pour garantir une couverture vaccinale optimale dans tout le département.



Cette mobilisation générale marque ainsi une nouvelle étape dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus à Kolda, avec l’ambition claire de protéger durablement les jeunes filles du Fouladou contre cette maladie évitable pour relancer la vaccination contre le cancer du col de l’utérus



