Kolda : plus de 10 milliards de faux billets, 700 kg de chanvre indien, et des produits prohibés incinérés par la douane

La subdivision régionale des douanes de Kolda (sud), a procédé ce mardi, 17 décembre 2024, à l’incinération de 700 kilogrammes de chanvre indien d’une contre-valeur de 42 millions, de 3,7 tonnes de médicaments contrefaisants estimés à 63 millions, d’un lot de cigarettes d’une valeur de 17 millions et de billets noirs évalués à 10 milliards 200 millions ». L’information a été donnée par le Colonel Malang Diédhiou, chef de la subdivision des douanes de la zone Sud, en marge d’une cérémonie d’incinération de produits prohibés et de faux billets.



Selon le Colonel qui a salué le travail effectué par les différentes forces de défense et sécurité, avant de réaffirmer la volonté de la Douane de barrer la route aux faussaires et aux trafiquants, en plus de cette opération réussie, les douaniers de Kolda ont saisi de la drogue dure, notamment de la cocaïne. Faute d’installations appropriées, les 108, 7 kilogrammes de cocaïne « feront l’objet d’incinération à Dakar », rapporte l’APS.