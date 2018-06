Kolda : plus de 1587 élèves vont passer le CFEE sans pièce d'état civil

A Kolda, plus de 1587 élèves «de l’élémentaire vont passer les examens du certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) et de l’entrée en 6ième sans leur extrait de naissance. C’est ce que révèle le rapport de l’IF de Kolda exposé au cours de la réunion du Comité départemental de développement accès sur les préparatifs des examens scolaires.



Selon l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Kolda : « Cette année plus de 1500 élèves qui vont composer sans pièce d’Etat civil. L’année derrière on était à 1800. La situation demeure préoccupante».



Poursuivant, il ajoute sur la Rfm, «même si la tendance est à la baisse, (une baisse de plus de 300 candidats), l’objectif est d’arriver à 0 candidat sans pièces d’Etat civil».



A noter que les examens du CFEE et de l’entrée en 6ième, sont prévus le 26 et le 27 juin prochain. Et, à partir du 24 juillet démarre l’examen du BFEM ((brevet de fin d'études moyen).