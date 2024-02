Kolda : un Sénégalais et un Guinéen arrêtés avec 900 millions F Cfa de faux billets

H.K., ressortissant sénégalais et B.M., originaire de la Guinée-Bissau, ont été appréhendés le dimanche 4 janvier 2024, par la subdivision régionale des douanes de Kolda. Ils sont accusés de falsification et détention de billets noirs en euros, d'une valeur de 900 millions de F CFA. Déférés au parquet de Kolda (en haute Casamance, au sud du Sénégal), ils sont actuellement entre les mains de la brigade de gendarmerie locale pour approfondir l'enquête.



L'Observateur rapporte que leur arrestation a eu lieu à Bantancountou Mawdé, à moins de dix (10) kilomètres de la frontière avec la Guinée-Bissau. Ce, après qu'une information sur des individus suspects transportant de l'argent contrefait vers Kolda avait été signalée. Au moment des faits, les deux suspects étaient en possession d'une mallette contenant des coupures de billets noirs effectivement à près d'un milliard de FCFA.



Les douaniers de Kolda, dirigés par le commandant Diaw, ont élaboré une stratégie en se présentant comme des clients potentiels prêts à collaborer avec les faussaires. Un rendez-vous a été fixé à Bantancountou Mawdé, où les faussaires ont été pris en flagrant délit, ignorant qu'ils faisaient affaire avec des douaniers.



Selon des sources, B.M., le Guinéen aurait prétendu ne pas connaître le contenu de la mallette, affirmant simplement qu'il devait la remettre à un contact, avec pour seule attente le paiement de ses services une fois sa mission accomplie. Des déclarations similaires ont été avancées par son complice sénégalais, H.K



Les deux individus ont été déférés au parquet de Kolda pour "association de malfaiteurs et détention de faux billets de banque".