Kolda : un émigré tué son père à coups de pilon

Un parricide secoue, depuis mercredi 18 octobre, le village de Sinthiou Djidé, situé dans la commune de Kéréwane, département de Médina Yoro Foulah, région de Kolda. Le sexagénaire Foula Kanté a été tué à coups de pilon par son fils Amadou Kanté, âgé d'une trentaine d'années, alors qu'ils étaient autour du bol pour prendre le repas. Émigré de retour au bercail, le présumé meurtrier serait un déficient mental, relate L’Observateur.



À en croire le journal, une dispute entre un père de famille et son fils a viré au drame. C'était vers 15H. Les deux protagonistes en sont arrivés aux mains, parce que le fils ne pouvait plus supporter les remontrances du vieux. Après une dispute Amadou Kanté s'est mis à violenter son père qu'il a battu.



La mère, R. Diallo, âgée d'environ une cinquantaine d'années, venue s'interposer à la bagarre entre son époux et son fils, en a pris pour son grade. Elle a été victime aussi de la violence de son fils. Celui-ci s'est saisi d'un pilon à l'aide duquel, il aurait administré plusieurs coups à son père qui, malheureusement, a succombé aux coups.



Le présumé meurtrier a été maîtrisé et les éléments de la Brigade de Médina Yoro Foulah. Alertés, ils se sont déportés sur les lieux où ils ont procédé au constat d'usage et ont embarqué le présumé meurtrier qui a été placé en garde à vue. La mère a été évacuée au service des Urgences du centre hospitalier régional de Kolda où le corps sans vie de la victime a été également déposé à la morgue.



Une enquête a été ouverte.